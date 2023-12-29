Реванш Махачева и Волкановски – рекордный по обороту ставок и самый убыточный поединок для «Пари» в 2023-м году

Реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски в рамках UFC 294 стал рекордным по обороту ставок поединком в 2023 году, сообщили в БК «Пари».

Поединок россиянина против австралийца, завершившийся победой Махачева техническим нокаутом, стал для «Пари» самым убыточным боем года, как и весь ивент UFC 294.

Первая встреча Махачева и Волкановски в феврале стала второй по объему принятых ставок и первой по прибыли для «Пари». Бой продлился все 5 раундов – Ислам победил единогласным решением судей.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Беттер мог выиграть 100 тысяч фунтов, но подвел всего один пенальти. Сказка за 10 фунтов почти сбылась