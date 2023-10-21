Махачев поблагодарил Волкановски: «Алекс – настоящий чемпион, никогда не сдается»
Ислам Махачев назвал Алекса Волкановски настоящим чемпионом.
«Хочу сказать спасибо этому парню. Алекс – настоящий чемпион. Я говорил вам, вам нужно потушить свет, чтобы победить его. Он – настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается. Спасибо тебе, Алекс», – сказал Ислам Махачев.
Напомним, Ислам Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294 и защитил титул в легком весе.
Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294
Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс
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