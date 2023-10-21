Махачев поблагодарил Волкановски: «Алекс – настоящий чемпион, никогда не сдается»

Ислам Махачев назвал Алекса Волкановски настоящим чемпионом.

«Хочу сказать спасибо этому парню. – настоящий чемпион. Я говорил вам, вам нужно потушить свет, чтобы победить его. Он – настоящий пятираундовый боец, Волкановски никогда не сдается. Спасибо тебе, Алекс», – сказал Ислам Махачев.

Напомним, нокаутировал Волкановски в первом раунде на UFC 294 и защитил титул в легком весе.

Сокрушительный хайкик Махачева в бою с Волкановски на UFC 294

Исторический нокаут от Махачева: за три минуты вырубил Волкановски и защитил пояс