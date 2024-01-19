Менеджер Алексеевой: «В первой половине 2024 года не стоит ждать поединок с участием Ирины»

Менеджер Ирины Алексеевой рассказал, когда россиянка вернется в октагон.

«Алексеева сейчас находится на сборах в Екатеринбурге. В первое полугодие 2024 года не стоит ожидать поединка с ее участием. У нее есть загруженность как спортивная, так и по взаимодействию с », – сказал менеджер Александр Скаредин.

В последний раз Алексеева (5-2) дралась в октябре, когда проиграла Мелиссе Диксон единогласным решением судей.

Менеджер Алексеевой: «Пора возвращаться в зал. Есть очевидные промахи, но все поправимо»

Алексеева – о трансгендерах: «Пока не отрежут и не сделают все как у женщин, пока прогестерона не будет больше, чем тестостерона, пусть не лезут в наши соревнования»