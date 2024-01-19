Менеджер Алексеевой: «В первой половине 2024 года не стоит ждать поединок с участием Ирины»

Теги женские бои UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ирины Алексеевой рассказал, когда россиянка вернется в октагон.

«Алексеева сейчас находится на сборах в Екатеринбурге. В первое полугодие 2024 года не стоит ожидать поединка с ее участием. У нее есть загруженность как спортивная, так и по взаимодействию с UFC», – сказал менеджер Александр Скаредин.

В последний раз Алексеева (5-2) дралась в октябре, когда проиграла Мелиссе Диксон единогласным решением судей.

Менеджер Алексеевой: «Пора возвращаться в зал. Есть очевидные промахи, но все поправимо»

Алексеева – о трансгендерах: «Пока не отрежут и не сделают все как у женщин, пока прогестерона не будет больше, чем тестостерона, пусть не лезут в наши соревнования»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да никто собственно говоря и не ждёт, так что пусть расслабится
+7
0
+7
Переживем
+4
0
+4
Кто это?…да пофиг вообще
+2
0
+2
А кто-то ждет?)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий