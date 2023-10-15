Менеджер Алексеевой: «Пора возвращаться в зал. Есть очевидные промахи, но все поправимо»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Менеджер Ирины Алексеевой прокомментировал поражение подопечной.

«Мы видели, что двое из трех судей отдали ей первый раунд. И в этом отрезке она достаточно неплохо себя чувствовала. Но мы получили результат, вопросов нет. Хотя мы видели, что у Ирины хорошая держалка. Но есть очевидные промахи.

Пора возвращаться в зал и над этим работать. Думаю, что все поправимо. Мы приняли этот результат, но двигаемся дальше», – заявил руководитель команды «Рать» Александр Скаредин.

Напомним, что Ирина Алексеева проиграла единогласным решением судей британке Мелиссе Диксон. Это был второй поединок россиянки в UFC.

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1 комментарий

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Вася Енотов
Как в меме, "а разговоров то было")
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+4
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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