Алексеева – об О’Мэлли: «Думаю, мужчины перестанут оценивать его по нестандартному внешнему виду»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева отреагировала на победу Шона О’Мэлли над Алджамейном Стерлингом.

«На таком уровне случайностей не бывает. Я думаю, мужчины задумаются и перестанут его оценивать по нестандартному внешнему виду. И вспомнят, что он боец, который имеет очень интересные и нестандартные победы.

Рада, что Шон показал всему миру, что можно не иметь спортивного тела, но быть чемпионом… Характер, ум, скорость, мощность и техника тоже имеют немалое значение», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Шон О’Мэлли взял титул UFC с розовыми косичками. А еще красился во флаг Эквадора и вдохновился рэпером 6IX9INE

О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян

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2 комментария

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Садковский Ян
Выстегнул Стерлинга, будь здоров. А внешний в данном случае для привлечения внимания
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Yavich
И может комментаторы перестанут заранее писать, что у ударника против борца 0 шансов.
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