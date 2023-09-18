Ирина Алексеева: «Парни в Балаково включали монашек и упрекали меня в том, что ругалась матом в UFC. Решили, что я зазвездилась»

Ирина Алексеева рассказала, как ее встретили в Балаково после дебюта в UFC.

«После моего знаменитого высказывания некоторые парни в Балаково подходили ко мне на тренировке, включали монашек и говорили: «Когда ты матом сказала, мы думали, что ты такая звезда, а тут видим, что нормально со всеми общаешься и на тренировках веселая, и поменяли мнение о тебе».

Я спросила, почему они решили, что я зазвездилась. Они сказали, что у меня походка была дерзкая, а еще укорили, что матом на весь мир кричу. Я ответила: «Парни, вы откуда вообще вылезли? Кто не ругается матом? Я же никого не оскорбила и не послала. Я сказала, как мне по кайфу».

Когда мне говорят такие вещи чужие люди, мне неважно. Вот если мне близкий скажет, что я не права, то задумаюсь. Как можно по походке человека судить, что он звезда? Я, может, по жизни звезда. Мне понравилось, как сказал Александр Грозин после победы на Гран-при «Нашего Дела»: «Казахстан, загадывайте желание, у вас сегодня упала звезда». Но я сама из Казахстана, и мне было обидно», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

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