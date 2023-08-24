Боец UFC Алексеева прокомментировала нападение мужчины на девушку в Подмосковье: «100% проучила бы этого козла»

Ирина Алексеева рассказала, как бы повела себя, если бы ее ударил мужчина на улице.

«Учитывая его фото, как он выглядел, я думаю, уже бы валялся, и у меня наверняка были бы проблемы с законом из-за этого козла, но проучить бы пришлось 100%.

Мужики в любом случае сильнее. Но какая бы девушка на внешний вид ни была, какие бы у нее ни были мускулы, есть такое понятие – «ярость».

Любая мать, когда ее ребенку грозит опасность, может совершить очень жесткие вещи. Здесь примерно то же самое – инстинкты самосохранения.

Когда женщине грозит какая-то опасность, то у нее наверняка внутри включится этот инстинкт, либо ярость, состояние аффекта.

Человек, находящийся в таком состоянии, может творить нереальные вещи, сам того не понимая», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Напомним, что 23 августа житель Подмосковья Шахзод Джурабоев ударил по лицу девушку, находившуюся на пробежке. Свой поступок он объяснил тем, что пострадавшая бегала в коротких шортах. В тот же день Джурабоев был задержан полицией.

Алексеева – об О’Мэлли: «Думаю, мужчины перестанут оценивать его по нестандартному внешнему виду»