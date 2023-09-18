Алексеева – о трансгендерах: «Пока не отрежут и не сделают все как у женщин, пока прогестерона не будет больше, чем тестостерона, пусть не лезут в наши соревнования»

Теги UFC MMA Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева высказалась о возможном участии трансгендеров в женских соревнованиях.

«Трансгендер – это который родился мужчиной и стал женщиной? А внизу у него что? Если он просто одевается женщиной, то он такой же мужчина. Такое точно нельзя. А если мужчина переделался в женщину, то у него все равно мужской тестостерон и мужская сила, но пропивая женские гормоны и сделав операцию, они могут реально превратиться в женщин.

Я не слышала, чтобы мужика сделали женщиной полностью, чтобы у него там все отрезали и все нормально функционировало. Пока не отрежут и не сделают все как у женщины один в один, пока не возьмут анализы на биохимию, которые покажут, что прогестерона больше, чем тестостерона, пусть сидят в своем медицинском кабинете у терапевта», – заявила боец UFC Ирина Алексеева.

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3 комментария

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Нұржан
Сказала, как отрезала.✂️
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Andrey Happy
Конченный мир. 🤦‍♂️
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Ночная Фурия
и это пральна!
вон, Кастор Семеня начала пить гормональные, тестостерон довела до нормальных женских значений - и сразу хренушки, а не победы.
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