Джонс – Аспиналлу: «Ваш поединок с Павловичем абсолютно ничего не значит, если вы этого не заметили. Теперь ты строишь из себя чемпиона и не вытаскиваешь мои яйца изо рта»

Теги UFC MMA Джон Джонс Том Аспиналл Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс жестко раскритиковал Тома Аспиналла.

«Том (Аспиналл), ты говоришь, мол чье-то разыгравшееся эго – это одна из самых лицемерных вещей на свете. Ты буквально не вытаскиваешь мои яйца изо рта с тех пор, как выиграл тот воображаемый титул. У вас с Сергеем (Павловичем) на счету ноль чемпионских поясов.

Забавно, что ты ходишь и чувствуешь себя чемпионом мира. Особенно, когда настоящий чемпион непобежден и показал безупречное последнее выступление. В последнем бою меня даже не ударили.

Мне нравится, когда боец ​​может каждую неделю давать обо мне интервью и делать глупые мемы в интернете. А потом, когда я отвечаю, он играет роль жертвы. Ржу.

Мой бой со Стипе (Миочичем) назначили задолго до того, как состоялся твой, и ты даже не был запасным бойцом. Это ты тот, кто пришел сюда с раздутым эго и начал качать права. Этот поединок претендентов абсолютно ничего не значит, если вы еще этого не заметили. Ваш бой на Мэдисон-сквер-гарден приводил в замешательство фанатов.

Хорошо, что UFC и старые чемпионы находятся на одной волне. У нас есть незаконченные дела», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс – Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»

Аспиналл – Джонсу: «Ты даешь своему эго разгуляться. Я хочу победить лучшего бойца всех времен, можешь это понять?»

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2 комментария
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Вот бой Джонс - Миочич. У Джонса травма. Если Миочич спустя 3 года простоя отказался от боя с Павловичем или Аспиналлом, то почему он всё ещё претендент?
Теперь претендент Аспиналл, вот какая мысль постигла Тома, скорее всего, его рот при этом был пуст.
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Заслуги Джона и Стипе уважаю, но они неактивные бойцы, поэтому титула не достойны. UFC зря тащит ржавых чемпионов за уши, тормозя вес.
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