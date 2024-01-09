Джонс – Аспиналлу: «Ваш поединок с Павловичем абсолютно ничего не значит, если вы этого не заметили. Теперь ты строишь из себя чемпиона и не вытаскиваешь мои яйца изо рта»

Джон Джонс жестко раскритиковал Тома Аспиналла.

«Том (Аспиналл), ты говоришь, мол чье-то разыгравшееся эго – это одна из самых лицемерных вещей на свете. Ты буквально не вытаскиваешь мои яйца изо рта с тех пор, как выиграл тот воображаемый титул. У вас с Сергеем (Павловичем) на счету ноль чемпионских поясов.

Забавно, что ты ходишь и чувствуешь себя чемпионом мира. Особенно, когда настоящий чемпион непобежден и показал безупречное последнее выступление. В последнем бою меня даже не ударили.

Мне нравится, когда боец ​​может каждую неделю давать обо мне интервью и делать глупые мемы в интернете. А потом, когда я отвечаю, он играет роль жертвы. Ржу.

Мой бой со Стипе (Миочичем) назначили задолго до того, как состоялся твой, и ты даже не был запасным бойцом. Это ты тот, кто пришел сюда с раздутым эго и начал качать права. Этот поединок претендентов абсолютно ничего не значит, если вы еще этого не заметили. Ваш бой на Мэдисон-сквер-гарден приводил в замешательство фанатов.

Хорошо, что UFC и старые чемпионы находятся на одной волне. У нас есть незаконченные дела», – написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Джонс – Аспиналлу: «О тебе и твоих позорных вызовах будут слагать легенды»

Аспиналл – Джонсу: «Ты даешь своему эго разгуляться. Я хочу победить лучшего бойца всех времен, можешь это понять?»