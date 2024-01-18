Аспиналл готов драться с Перейрой: «Я не задираю ребят поменьше, но если Алекс готов, то я в деле»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Том Аспиналл Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Том Аспиналл заявил, что готов драться с Алексом Перейрой.

«Если Алекс хочет, то я в деле. Но официально заявляю, что не бычара. Я не задираю ребят поменьше. Но если такой парень захочет подраться, то погнали», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»

Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»

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5 комментариев
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Молодец Том, что обижаться и простаивать, когда вероятно на пике форме, можно искать варианты и делом показывать на что способен.
Не знаю насколько вариант с Перейрой реален, но Аспиналл вызывает уважение как боец и как человек.
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Аспиналл в неловком положении, конечно. Очевидно сильнейший тяж, но полноценного пояса нет и перспективы его получения в обозримом будущем тоже нет. Драться надо, но непонятно с кем и что это вообще за хрень такая - "защита временного пояса". Пока деды не выбьют друг из друга весь песок и не уйдут в закат, Том будет выглядеть странно.
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Аспиналл чемпион и все это знают
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Ответ Denis0017
На чувака как будто слишком много свалилось, дерись и не болтай, за умного сойдешь
С кем? Вот с Перейрой шумный бой, почему бы не пнинять?
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