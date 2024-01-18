Аспиналл готов драться с Перейрой: «Я не задираю ребят поменьше, но если Алекс готов, то я в деле»
Том Аспиналл заявил, что готов драться с Алексом Перейрой.
«Если Алекс хочет, то я в деле. Но официально заявляю, что не бычара. Я не задираю ребят поменьше. Но если такой парень захочет подраться, то погнали», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Аспиналл – о возможном бое с Перейрой: «Насколько я понимаю, он будет защищать титул в 93 кг»
Перейра – о переходе в тяжелый вес: «У меня есть габариты, но пока я сосредоточен на правлении в 93 кг»
Не знаю насколько вариант с Перейрой реален, но Аспиналл вызывает уважение как боец и как человек.