Стрикленд – о запретных темах в трэштоке: «Я не шучу над чужими травмами. Гэрри сам сделал жену объектом внимания»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон О'Мэлли натив Шон Стрикленд контент Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд объяснил, почему шутит над женами Шона О’Мэлли и Иэна Гэрри.

«Я просто сказал, где вижу грань, которую не нужно переходить. А вас, ребята, просто обсираю. Шучу над вашими маленькими пиратскими сережками. Я жесткий мужик и шутил над женой Шона О’Мэлли, которую трахал его приятель, высмеивал этого говнюка Иэна Гэрри. У меня нет шуток про то, о чем они не говорят сами, что для них является травмой. О’Мэлли просто сказал: «Эй, я хочу, чтобы приятель трахнул мою жену».

Или тот говнюк Иэн Гэрри. Ты сам поставил свою жену в центр внимания. Иэн сделал это, сделал ее объектом внимания. Ты долбаный придурок. Я со всеми жестко общаюсь. Иногда немного дерьма попадает на меня. Я это прекрасно понимаю, но что есть, то есть», – сказал чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд.

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3 комментария
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Ну он травму тоже вытащил на обозрение и даже шутил над этим так что сам себе противоречит.
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Ну, вообще-то, он сам и поделился этой детской травмой, на канале, посвящённом боям
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