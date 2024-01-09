Гэрри хочет драться против Ковингтона в карде турнира с Макгрегором: «Надеюсь ударить его так сильно, что он больше никогда не сможет говорить»

Иэн Гэрри пообещал нокаутировать Колби Ковингтона.

«В этом мире нет никого, кто мог бы его спасти. Я обещаю, что прикончу его. Колби Ковингтон отправится в нокаут в первом раунде. Надеюсь ударить его так сильно, что он больше никогда не сможет говорить.

Это случится во время турнира, на котором вернется Конор Макгрегор. Но сначала я справлюсь с Джеффом Нилом», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.

Ковингтон – о желании Конора стать президентом Ирландии: «Он не хочет видеть, как ирландцев убивают на улицах, а сами улицы были в огне»

Экс-боец UFC Санчес – об Иэне Гэрри: «Он высокомерен, но в итоге его победит более голодный борец из России или Бразилии»