Гэрри хочет драться против Ковингтона в карде турнира с Макгрегором: «Надеюсь ударить его так сильно, что он больше никогда не сможет говорить»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Колби Ковингтон Джефф Нил Иэн Гэрри Бокс/MMA/UFC

Иэн Гэрри пообещал нокаутировать Колби Ковингтона.

«В этом мире нет никого, кто мог бы его спасти. Я обещаю, что прикончу его. Колби Ковингтон отправится в нокаут в первом раунде. Надеюсь ударить его так сильно, что он больше никогда не сможет говорить.

Это случится во время турнира, на котором вернется Конор Макгрегор. Но сначала я справлюсь с Джеффом Нилом», – заявил боец UFC Иэн Гэрри.

Ковингтон – о желании Конора стать президентом Ирландии: «Он не хочет видеть, как ирландцев убивают на улицах, а сами улицы были в огне»

Экс-боец UFC Санчес – об Иэне Гэрри: «Он высокомерен, но в итоге его победит более голодный борец из России или Бразилии»

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4 комментария
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Недавно с боя слился и молчал сидел.Сейчас что то разговорился.
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А ему жена разрешила?
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Гэрри так же Мэгни обещал нокаутировать. 🤡🤡🤡
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