Гэрри – о реакции Стрикленда на трэшток дю Плесси: «Ты называл мою жену педофилкой, но вот как все обернулось»

Иэн Гэрри ответил Шону Стриклену, оскорблявшему его жену.

«Вот как все обернулось, Шон. Ты в самой гнусной манере оскорблял мою жену, нападал на нее, называя педофилкой. Это ясно указывает на твою детскую травму.

Ты говорил, что просто давал мне советы. Что же, теперь пришла моя очередь. Тебе следует закрыть рот и сосредоточиться на том, кого видишь в зеркале. У тебя хватает серьезных проблем, которые нужно решить.

Желаю тебе преуспеть в этом. Больше никогда не проецируй свою боль на меня и мою семью. Счастливого Нового года», – написал в соцсетях полусредневес UFC Иэн Гэрри.

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