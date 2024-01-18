Стрикленд пошутил о рукопожатии с дю Плесси: «Не забудь назвать меня ссыклом, а то никто не посмотрит наш бой»
Шон Стрикленд пошутил о рукопожатии с Дрикусом дю Плесси.
«Давай, мужик. Эй, но не забывай: завтра ты должен назвать меня ссыклом. Мы не можем продолжить обниматься и тереться об наши промежности, иначе никто не захочет смотреть наш бой», – сказал чемпион UFC Шон Стрикленд после встречи с Дрикусом дю Плесси в отеле перед боем на UFC 297.
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