Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA
Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA.
«С кем бы хотели увидеть его бой на юбилейном турнире ACA?» – прокомментировал подписание контракта глава ACA Майрбек Хасиев.
Условия соглашения не сообщаются. Магомеду Исмаилову 37 лет.
В марте-2023 Исмаилов победил Ивана Штыркова по правилам бокса.
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Фото: инстаграм ACA