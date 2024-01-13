Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA

Теги MMA ACA Магомед Исмаилов Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Магомед Исмаилов подписал контракт с ACA.

«С кем бы хотели увидеть его бой на юбилейном турнире ACA?» – прокомментировал подписание контракта глава ACA Майрбек Хасиев.

Условия соглашения не сообщаются. Магомеду Исмаилову 37 лет.

В марте-2023 Исмаилов победил Ивана Штыркова по правилам бокса.

Шлеменко вызвал Исмаилова на реванш: «Мага, тебе смешно? Ну, смейся. Не забудь только контракт подписать»

В RCC назвали главное препятствие для третьего боя Исмаилова и Штыркова: «Мага запросит самый большой гонорар»

Фото: инстаграм ACA

4 комментария
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И какой в этом смысл? Топов Мага уже не потянет, а медийных бойцов в АСА для него немного)
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Вперёд ногами унесёт любой топ из АСА. Кидайте под Тёму Фролова, нужно реванш взять ему с Исмаиловым.
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с Нетаньяху хотела бы увидеть бой
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Ответ Александр Степанов
И какой в этом смысл? Топов Мага уже не потянет, а медийных бойцов в АСА для него немного)
это вроде на один бой контракт на юбилейном турнире
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