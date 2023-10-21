Златан Ибрагимович приехал на турнир UFC 294, чтобы поддержать Чимаева и Махачева

Теги Милан Златан Ибрагимович UFC MMA Ислам Махачев Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Златан Ибрагимович посетил турнир UFC 294.

Футболист, закончивший в этом году карьеру, приехал в Абу-Даби, чтобы поддержать бывшего соотечественника Хамзата Чимаева и россиянина Ислама Махачева.

«Как дела, ребята? Я приехал на турнир UFC поддержать Хамзата и Ислама в главном поединке. Просто наслаждайтесь, это будет крутое шоу», – заявил Златан Ибрагимович.

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22 комментария

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Неправда! Это UFC 294 приехали к Ибрагимовичу в гости.
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Джавез Тилл
Ответ We are Arsenal
Ибра наш пацан.
Он не играл за Арсенал...
+23
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+19
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abrusevshii chechen
Когда Златан открыл холодильник, началась холодная война.
+9
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+9
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PIT-BUL
Златан знает толк в единоборствах )
+6
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
мигрантское братство жи есть!
+4
-1
+3
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We are Arsenal
Ибра наш пацан.
+10
-7
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&_Bishep_&
Скандинавское братство. Потомки викингов.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ maxpaley
«Что бы» пишется раздельно… Не пропускай уроки)
Пишется как слитно, так и раздельно. Если частицу "бы" можно опустить, и смысл не потеряется, то пишется раздельно, в противном случае - слитно. Для начала сам догрызи гранит науки, прежде чем кого-то учить.
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Максим Столбов
Ну теперь они могут произнести фразу: С Нами Бог!
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We are Arsenal
Ответ Джавез Тилл
Он не играл за Арсенал...
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Кто сказал?
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Dooomer
Ответ Максим Столбов
Ну теперь они могут произнести фразу: С Нами Бог!
С ними Златан
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Александр Калачев
Ответ the80dream
А швед стал бывшим из-за сожжений у посольства?
Деньги
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курский вокзал. стою
Ответ maxpaley
«Что бы» пишется раздельно… Не пропускай уроки)
Варианты «чтобы» и «что бы» оба верны, но используются в разных случаях. «Чтобы» пишется слитно, когда это подчинительный союз, который используется для объяснения причины чего-либо.

Так что да, не пропускай уроки со своим одноклассником)
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Dooomer
Ответ Джавез Тилл
Он не играл за Арсенал...
Это проблема Арсенала )
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FEZ10
Ответ Джавез Тилл
Он не играл за Арсенал...
Но Венгер его почти купил а 2008
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Le_Chiffre
Златан царь, настоящий гений. Без золотых мячей, но этот безумец Легенда, его будут помнить как Диего
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the80dream
А швед стал бывшим из-за сожжений у посольства?
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