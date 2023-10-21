Златан Ибрагимович посетил турнир UFC 294.

Футболист, закончивший в этом году карьеру, приехал в Абу-Даби, чтобы поддержать бывшего соотечественника Хамзата Чимаева и россиянина Ислама Махачева.

«Как дела, ребята? Я приехал на турнир UFC поддержать Хамзата и Ислама в главном поединке. Просто наслаждайтесь, это будет крутое шоу», – заявил Златан Ибрагимович.

UFC 294: Нурмагомедов задушил Гафурова, Махачев – Волкановски и другие бои

Реванш Махачева и Волкановски, возвращение Чимаева, дебют Шары Буллета: онлайн турнира года в UFC