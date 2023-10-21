Златан Ибрагимович приехал на турнир UFC 294, чтобы поддержать Чимаева и Махачева
Златан Ибрагимович посетил турнир UFC 294.
Футболист, закончивший в этом году карьеру, приехал в Абу-Даби, чтобы поддержать бывшего соотечественника Хамзата Чимаева и россиянина Ислама Махачева.
«Как дела, ребята? Я приехал на турнир UFC поддержать Хамзата и Ислама в главном поединке. Просто наслаждайтесь, это будет крутое шоу», – заявил Златан Ибрагимович.
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