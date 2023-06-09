Андрей Орловский: «Ни о каком завершении карьеры речи пока не идет»

Андрей Орловский не намерен завершать спортивную карьеру.

«Слова Даны Уайта о завершении карьеры? Вообще в первый раз такое слышу. Он сказал, что Орловский может делать все, что захочет.

Мне так передали. Так что ни о каком завершении карьеры речи пока не идет», – сказал тяжеловес UFC Андрей Орловский.

На счету 44-летнего Орловского 40 боев в UFC. В последний раз он дрался 4 июня, когда проиграл Дон’Тейлу Мэйсу техническим нокаутом.

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