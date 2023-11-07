Мендес запрещал Хабибу спарринговать с Павловичем: «Сергей слишком большой, мне не нужны травмы»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес заявил, что запрещал Хабибу и Павловичу совместные спарринги.

«Работали ли Хабиб и Павлович в спаррингах? Нет, не работали. Сергей слишком большой. Я не разрешаю спарринговать ребятам с разницей в категориях.

Хабиб приезжал в лагерь с весом 82 кг. Я бы никогда не разрешил ему вставать против бойца, чей вес превышает 91 кг. Даже 86 кг.

Не хочу, чтобы бойцы травмировались. Я запрещал полноценные спарринги в клетке между тяжеловесами и легковесами», – сказал тренер зала AKA Xавьер Мендес.

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

Том Аспиналл: «Павлович – самый опасный парень в UFC, с которым можно зарубиться. Я не собираюсь этого делать»

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
В новости ошибка, всем известно, что Хабиб весил не 82, а 820 кг и в разы превышал Павловича.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Али Хасмамедов
Ну разумно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
Не разрешал он))) покажите ему множество видео из Ака, где Хабиб с разной степенью серьезности борется с Кормье ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий