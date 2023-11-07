Мендес запрещал Хабибу спарринговать с Павловичем: «Сергей слишком большой, мне не нужны травмы»

Хавьер Мендес заявил, что запрещал Хабибу и Павловичу совместные спарринги.

«Работали ли Хабиб и Павлович в спаррингах? Нет, не работали. Сергей слишком большой. Я не разрешаю спарринговать ребятам с разницей в категориях.

Хабиб приезжал в лагерь с весом 82 кг. Я бы никогда не разрешил ему вставать против бойца, чей вес превышает 91 кг. Даже 86 кг.

Не хочу, чтобы бойцы травмировались. Я запрещал полноценные спарринги в клетке между тяжеловесами и легковесами», – сказал тренер зала AKA Xавьер Мендес.

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»

Том Аспиналл: «Павлович – самый опасный парень в UFC, с которым можно зарубиться. Я не собираюсь этого делать»