Хавьер Мендес: «Было бы здорово, если б Махачев подрался с Конором. Этот поединок принесет ему отличные деньги»

Хавьер Мендес оценил вероятность поединка Ислама Махачева с Конором Макгрегором.

«Это было бы интересно для Махачева, потому что он делает то, что Хабиб не закончил. Он идет по тому же пути, что и Хабиб, а бой с Конором может принести ему отличные деньги. Будет здорово, если Ислам этого захочет.

Если он этого не сделает, то, возможно, бой за титул в полусреднем весе будет наиболее привлекательным вариантом для него, чтобы создать наследие, которое он хочет. Потому что избиение Конора не подарит ему этого», – заявил Хавьер Мендес.

Хавьер Мендес: «Хабиб вернется в MMA, когда его дети вырастут и начнут заниматься единоборствами»

Павлович – о Махачеве и Нурмагомедове: «Я с ребятами на хорошей ноте. Хабиб поздравлял с крайней победой»