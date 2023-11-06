Хавьер Мендес: «Было бы здорово, если б Махачев подрался с Конором. Этот поединок принесет ему отличные деньги»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес оценил вероятность поединка Ислама Махачева с Конором Макгрегором.

«Это было бы интересно для Махачева, потому что он делает то, что Хабиб не закончил. Он идет по тому же пути, что и Хабиб, а бой с Конором может принести ему отличные деньги. Будет здорово, если Ислам этого захочет.

Если он этого не сделает, то, возможно, бой за титул в полусреднем весе будет наиболее привлекательным вариантом для него, чтобы создать наследие, которое он хочет. Потому что избиение Конора не подарит ему этого», – заявил Хавьер Мендес.

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6 комментариев

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Александр Виноградов
А зачем Конору с ним драться?
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Andrey Happy
Примитивно-алчные «тигры». 🥴🤦‍♂️
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-3
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lexx_sharingan
Нет, не было бы здорово, был бы полный отстой. Оставьте Конора в покое, он уже не приносит такие деньги, как раньше.
Исламу здорово бы сразится с Эдвардсом, а потом вернуться к защите против Оливейры / Дариуша / или даже Гэтжи.
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Andrey Happy
Ответ Висита Эльмурзаев
плак плак(((
😃😃😃 п о й, 😉
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