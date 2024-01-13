Соннен объявил, что Хабиб вернулся к тренировкам с Мендесом: «На это должна быть причина. Он тренируется не просто так»

Чейл Соннен дал инсайд о возможном возвращении Хабиба в спорт.

«Хавьер Мендес сказал, что Хабиб (Нурмагомедов) снова тренируется с ним. Он сказал: «Хабиб всегда ходит на тренировки, но со мной он тренируется только, когда готовится к бою». Это все, что я знаю.

На это должна быть причина. Хабиб тренируется не просто так», – заявил экс-боец UFC Чейл Соннен.

Мендес запрещал Хабибу спарринговать с Павловичем: «Сергей слишком большой, мне не нужны травмы»

Хавьер Мендес: «Было бы здорово, если б Махачев подрался с Конором. Этот поединок принесет ему отличные деньги»