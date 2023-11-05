Хавьер Мендес: «Хабиб вернется в MMA, когда его дети вырастут и начнут заниматься единоборствами»
Экс-тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда боец может вернуться в MMA.
«Я думаю, когда дети Хабиба вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернется в ММА. Но когда это будет, никто не знает. Но если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера и удивительного человека, который сможет им помочь.
Очевидно, что он не хочет пропустить этап взросления своих детей из-за спорта. Это очень тяжело», – заявил Хавьер Мендес.
Тренер Махачева – о статусе Гамрота на UFC 294: «Возможно, нам придется с ним сразиться»
Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли могут стать такими же звездами, как Хабиб и Конор»
2 комментария