Хавьер Мендес: «Хабиб вернется в MMA, когда его дети вырастут и начнут заниматься единоборствами»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Экс-тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда боец может вернуться в MMA.

«Я думаю, когда дети Хабиба вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернется в ММА. Но когда это будет, никто не знает. Но если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера и удивительного человека, который сможет им помочь.

Очевидно, что он не хочет пропустить этап взросления своих детей из-за спорта. Это очень тяжело», – заявил Хавьер Мендес.

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2 комментария

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Джавез Тилл
Когда дети Хабиба станут проф. бойцами ММА, Санек Малой и Мага aka обиженный все так же будут уже про них тут строчить... 😆😆😆
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Висита Эльмурзаев
Ответ Джавез Тилл
Когда дети Хабиба станут проф. бойцами ММА, Санек Малой и Мага aka обиженный все так же будут уже про них тут строчить... 😆😆😆
да, к этому времени они будут уже с синькой лежать у подъездов клянча 50 рублей на водяру
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