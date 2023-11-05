Хавьер Мендес: «Хабиб вернется в MMA, когда его дети вырастут и начнут заниматься единоборствами»

Экс-тренер Хабиба Нурмагомедова рассказал, когда боец может вернуться в MMA.

«Я думаю, когда дети Хабиба вырастут и начнут заниматься единоборствами, он вернется в ММА. Но когда это будет, никто не знает. Но если Хабиб вернется, то все получат потрясающего тренера и удивительного человека, который сможет им помочь.

Очевидно, что он не хочет пропустить этап взросления своих детей из-за спорта. Это очень тяжело», – заявил Хавьер Мендес.

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