Анкалаев потребовал титульник после победы над Уокером: «Я заслужил»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Ян Блахович Магомед Анкалаев Джонни Уокер Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев попросил UFC дать ему бой за титул в полутяжелом весе.

«Заслуживаю биться за пояс, у меня 10 боев подряд без поражений, дайте мне титульник», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, нокаутировавший Джонни Уокера на UFC Fight Night 234.

Напомним, Анкалаев дрался за титул UFC в декабре-2022, но свел к ничьей бой с Яном Блаховичем. Сейчас пояс принадлежит Алексу Перейре.

Анкалаев вырубил Уокера правым боковым на турнире UFC в Лас-Вегасе 

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3 комментария
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красавчик Мага , показал кто тут лев 🦁🦁🦁
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заслужил. самый длинный винстрик в полутяжах, со времён стероидного мошенника.
вот кто настоящий король полутяжей, а не колхозник перейра (у которого боев в UFC меньше, чем у маги винстрик).
забавно ещё, как мамкины шовинисты анкалаева хейтят. рассказывают свои обычные байки, дескать "скучный" боец. хотя мага как раз один из самых зрелищных бойцов в организации, сплошные нокауты у него
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Ответ alexander bakulin
заслужил. самый длинный винстрик в полутяжах, со времён стероидного мошенника. вот кто настоящий король полутяжей, а не колхозник перейра (у которого боев в UFC меньше, чем у маги винстрик). забавно ещё, как мамкины шовинисты анкалаева хейтят. рассказывают свои обычные байки, дескать "скучный" боец. хотя мага как раз один из самых зрелищных бойцов в организации, сплошные нокауты у него
Со всем согласен, кроме зрелищности
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