Анкалаев потребовал титульник после победы над Уокером: «Я заслужил»
Магомед Анкалаев попросил UFC дать ему бой за титул в полутяжелом весе.
«Заслуживаю биться за пояс, у меня 10 боев подряд без поражений, дайте мне титульник», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, нокаутировавший Джонни Уокера на UFC Fight Night 234.
Напомним, Анкалаев дрался за титул UFC в декабре-2022, но свел к ничьей бой с Яном Блаховичем. Сейчас пояс принадлежит Алексу Перейре.
Анкалаев вырубил Уокера правым боковым на турнире UFC в Лас-Вегасе
вот кто настоящий король полутяжей, а не колхозник перейра (у которого боев в UFC меньше, чем у маги винстрик).
забавно ещё, как мамкины шовинисты анкалаева хейтят. рассказывают свои обычные байки, дескать "скучный" боец. хотя мага как раз один из самых зрелищных бойцов в организации, сплошные нокауты у него