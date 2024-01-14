Анкалаев потребовал титульник после победы над Уокером: «Я заслужил»

Магомед Анкалаев попросил UFC дать ему бой за титул в полутяжелом весе.

«Заслуживаю биться за пояс, у меня 10 боев подряд без поражений, дайте мне титульник», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, нокаутировавший на UFC Fight Night 234.

Напомним, Анкалаев дрался за титул UFC в декабре-2022, но свел к ничьей бой с . Сейчас пояс принадлежит .

Анкалаев вырубил Уокера правым боковым на турнире UFC в Лас-Вегасе