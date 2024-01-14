Анкалаев – о конфликте с Уокером: «Теперь вопрос закрыт, все»

Магомед Анкалаев заявил, что не испытывает неприязни к Джонни Уокеру.

«Я готовился очень долго, просил реванш сразу, так как был готов еще тогда. Но это не самое главное. К Джонни нет ничего личного, это наша работа. Так получилось, что прошлый бой не состоялся. Теперь мы закрыли вопрос, все», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

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