Анкалаев рассказал о встрече с Уокером в Лас-Вегасе: «Пожали руки, ничего личного»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Магомед Анкалаев встретился с Джонни Уокером в Лас-Вегасе.

– Уокер опубликовал видео, где видно, что вы встретились в зале UFC в Лас‑Вегасе и о чем‑то поговорили. О чем был этот разговор?

– Это секрет.

– Обычно же соперников стараются разводить по времени в зале.

–Да, у нас тоже спрашивали время тренировок, но в тот день я пришел раньше. И все равно меня на входе спросили: «Там твой соперник, все нормально?» Я сказал, что у меня проблем нет с этим.

– Вы пожали руки?

– Конечно. Ничего личного, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, который в ночь на 14 января подерется с Джонни Уокером

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1 комментарий
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