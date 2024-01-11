Анкалаев рассказал о встрече с Уокером в Лас-Вегасе: «Пожали руки, ничего личного»

Магомед Анкалаев встретился с Джонни Уокером в Лас-Вегасе.

– Уокер опубликовал видео, где видно, что вы встретились в зале UFC в Лас‑Вегасе и о чем‑то поговорили. О чем был этот разговор?

– Это секрет.

– Обычно же соперников стараются разводить по времени в зале.

–Да, у нас тоже спрашивали время тренировок, но в тот день я пришел раньше. И все равно меня на входе спросили: «Там твой соперник, все нормально?» Я сказал, что у меня проблем нет с этим.

– Вы пожали руки?

– Конечно. Ничего личного, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, который в ночь на 14 января подерется с .

Анкалаев – о запрещенном ударе в бою с Уокером: «Это была случайность»