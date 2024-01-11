Анкалаев рассказал о встрече с Уокером в Лас-Вегасе: «Пожали руки, ничего личного»
Магомед Анкалаев встретился с Джонни Уокером в Лас-Вегасе.
– Уокер опубликовал видео, где видно, что вы встретились в зале UFC в Лас‑Вегасе и о чем‑то поговорили. О чем был этот разговор?
– Это секрет.
– Обычно же соперников стараются разводить по времени в зале.
–Да, у нас тоже спрашивали время тренировок, но в тот день я пришел раньше. И все равно меня на входе спросили: «Там твой соперник, все нормально?» Я сказал, что у меня проблем нет с этим.
– Вы пожали руки?
– Конечно. Ничего личного, – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев, который в ночь на 14 января подерется с Джонни Уокером.
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