Анкалаев – Уокеру: «Ну что, пацан, попался, да?» Джонни ответил: «Я лев»

Магомед Анкалаев пообщался с Джонни Уокером перед поединком.

«Ну что, пацан, попался, да?» – обратился Анкалаев к сопернику. Уокер ответил на русском языке: «Я лев. Удачи. Все хорошо?»

«Лев тебя съест. Ты готов?» – добавил Магомед.

Напомним, что Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером в ночь на 14 января.

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