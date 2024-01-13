Анкалаев – Уокеру: «Ну что, пацан, попался, да?» Джонни ответил: «Я лев»
Магомед Анкалаев пообщался с Джонни Уокером перед поединком.
«Ну что, пацан, попался, да?» – обратился Анкалаев к сопернику. Уокер ответил на русском языке: «Я лев. Удачи. Все хорошо?»
«Лев тебя съест. Ты готов?» – добавил Магомед.
Напомним, что Магомед Анкалаев подерется с Джонни Уокером в ночь на 14 января.
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