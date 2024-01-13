Джонни Уокер: «Не терпится заставить Анкалаева расплатиться за запрещенные колени»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер пообещал наказать Магомеда Анкалаева за прошлый бой.

«Прямо сейчас я счастлив, но мне не терпится снова приложить руки к Анкалаеву и заставить его расплатиться за запрещенные колени», – заявил боец UFC Джонни Уокер.

Напомним, что первый бой Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера признали несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.

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Анкалаев – Уокеру: «Ну что, пацан, попался, да?» Джонни ответил: «Я лев»

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2 комментария
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Хочется победы Анкалаева. И уже его боя за титул.
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Надеюсь надерут зад Анкалаеву.
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