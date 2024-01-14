Анкалаев получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC в Лас-Вегасе

Магомед Анкалаев получил бонус за победу над Джонни Уокером.

В Лас-Вегасе (Невада) завершился первый в 2024 году турнир UFC, в главном событии которого нокаутировал . За эту победу Анкалаев получил $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Аналогичные бонусы получили Джим Миллер (задушил Габриэля Бенитеса), Маркус Макги (нокаутировал Гастона Боланоса) и Брунно Феррейра (нокаутировал Филиппа Хоуза).

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