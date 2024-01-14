Анкалаев получил бонус за лучшее выступление на турнире UFC в Лас-Вегасе
Магомед Анкалаев получил бонус за победу над Джонни Уокером.
В Лас-Вегасе (Невада) завершился первый в 2024 году турнир UFC, в главном событии которого Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера. За эту победу Анкалаев получил $50 тысяч за лучшее выступление вечера.
Аналогичные бонусы получили Джим Миллер (задушил Габриэля Бенитеса), Маркус Макги (нокаутировал Гастона Боланоса) и Брунно Феррейра (нокаутировал Филиппа Хоуза).
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