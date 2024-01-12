Вадим Немков: «Анкалаев спокойно побьет Уокера. Он не оставит ему шансов»

Вадим Немков дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера.

«Думаю, Анкалаев спокойно побьет . Он явный фаворит в этом противостоянии. Не помешает ли Магомеду излишнее желание наказать бразильца за симуляцию в первом бою? Нет, думаю, все будет спокойно.

выступит максимально расчетливо и не оставит шансов Уокеру», – сказал экс-чемпион в полутяжелом весе .

Поединок между Анкалаевым и Уокером состоится в ночь на 14 января и возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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