Вадим Немков: «Анкалаев спокойно побьет Уокера. Он не оставит ему шансов»

Теги UFC MMA Магомед Анкалаев Вадим Немков Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера.

«Думаю, Анкалаев спокойно побьет Уокера. Он явный фаворит в этом противостоянии. Не помешает ли Магомеду излишнее желание наказать бразильца за симуляцию в первом бою? Нет, думаю, все будет спокойно.

Анкалаев выступит максимально расчетливо и не оставит шансов Уокеру», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Поединок между Анкалаевым и Уокером состоится в ночь на 14 января и возглавит турнир UFC Fight Night 234, который пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада.

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