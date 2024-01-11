Анкалаев – о запрещенном ударе в бою с Уокером: «Это была случайность»

Магомед Анкалаев назвал случайным запрещенный удар в бою с Джонни Уокером.

«Думаете, я специально это сделал? Это был случайный удар, я не намеревался бить запрещенный.

Я его контролировал, зажимал у сетки и в один момент решил дать ему встать, чтобы ударить коленом. Но получилось так, что он не стал вставать, и я в этот момент ударил коленом.

Он был в здравии, говорил, понимал все. Там не было такого удара, чтобы прервать бой», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Анкалаев и Уокер проведут реванш в ночь на 14 января в Лас-Вегасе (Невада).

Уокер – об Анкалаеве: «Мне жалко его. Он грязно дерется»