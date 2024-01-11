Анкалаев – о запрещенном ударе в бою с Уокером: «Это была случайность»
Магомед Анкалаев назвал случайным запрещенный удар в бою с Джонни Уокером.
«Думаете, я специально это сделал? Это был случайный удар, я не намеревался бить запрещенный.
Я его контролировал, зажимал у сетки и в один момент решил дать ему встать, чтобы ударить коленом. Но получилось так, что он не стал вставать, и я в этот момент ударил коленом.
Он был в здравии, говорил, понимал все. Там не было такого удара, чтобы прервать бой», – сказал полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев и Уокер проведут реванш в ночь на 14 января в Лас-Вегасе (Невада).