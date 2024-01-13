Федор Емельяненко: «У меня страстей и грехов побольше, чем у многих. Тщеславие щекочет постоянно»

Теги MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко рассказал, какой грех его беспокоит больше всего.

«Я тоже грешный человек. Тщеславие щекочет постоянно. Поэтому себя всегда за шнурки ловишь сверху и на землю опускаешь. Я такой же, как и все люди – ни больше, ни меньше. У меня две руки, две ноги и голова.

У меня страстей и грехов побольше, чем у многих. Слава Богу я здесь, я с Господом, есть время исправиться», – заявил экс-боец MMA Федор Емельяненко.

Федор Емельяненко: «Следующий бой Немкова состоится 24 февраля. Соперник известен»

Титулы в UFC, выход под Шамана, допинг – как бойцы из России провели 2023-й?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий