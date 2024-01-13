Федор Емельяненко: «У меня страстей и грехов побольше, чем у многих. Тщеславие щекочет постоянно»

Федор Емельяненко рассказал, какой грех его беспокоит больше всего.

«Я тоже грешный человек. Тщеславие щекочет постоянно. Поэтому себя всегда за шнурки ловишь сверху и на землю опускаешь. Я такой же, как и все люди – ни больше, ни меньше. У меня две руки, две ноги и голова.

У меня страстей и грехов побольше, чем у многих. Слава Богу я здесь, я с Господом, есть время исправиться», – заявил экс-боец MMA Федор Емельяненко.

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