Федор Емельяненко: «Следующий бой Немкова состоится 24 февраля. Соперник известен»

Теги MMA Федор Емельяненко Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко анонсировал следующий бой Вадима Немкова.

«Он сейчас перешел в тяжелый вес, соперник Вадима Немкова известен, мы готовимся к нему. Озвучить имя я не могу, это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля», – заявил экс-боец MMA Федор Емельяненко.

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4 комментария
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Ну и дата, конечно
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+1
Ответ Руслан Ганбаров
Федя, расскажи лучше за решающий бой который состоится в марте
за какой решающий тёска?)
+1
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Ответ Данил Тармасинов
Ну и дата, конечно
за океаном пофиг все на эту дату
+1
0
+1
Федя, расскажи лучше за решающий бой который состоится в марте
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