Федор Емельяненко: «Следующий бой Немкова состоится 24 февраля. Соперник известен»

Федор Емельяненко анонсировал следующий бой Вадима Немкова.

«Он сейчас перешел в тяжелый вес, соперник Вадима Немкова известен, мы готовимся к нему. Озвучить имя я не могу, это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля», – заявил экс-боец MMA Федор Емельяненко.

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