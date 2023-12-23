Рой Джонс – о поединке против Емельяненко: «Только за большие деньги. Хотя бы $10 млн»

Теги Рой Джонс-младший MMA Федор Емельяненко бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс назвал сумму, за которую подерется с Федором Емельяненко.

«Поединок против Федора Емельяненко? Нет, я завязал с выставочными боями. Только за большие деньги. Если нет, то какой смысл? За реально большие деньги – может быть. Если нет, то и смысла не вижу. Хотя бы $10 млн», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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3 комментария
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что в таком поединке выяснять? разве если фарм компания какая оплатит в рамках научного исследования "влияние возрастной дегенерации нервно-мышечного аппарата на скоростные характеристики особи"
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Ну за такого Фёдора и Роя, маловероятно что кто-то сейчас даст больше 2-3 лямов)
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Ответ Montenegro Serbian
Ну за такого Фёдора и Роя, маловероятно что кто-то сейчас даст больше 2-3 лямов)
2-3 ляма монгольских тугриков, или что у них.там..Ок, японцы еще могут оплатить отель 3звезды, дошик и билеты на самолет, экономом.
+1
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