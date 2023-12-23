Рой Джонс – о поединке против Емельяненко: «Только за большие деньги. Хотя бы $10 млн»

Рой Джонс назвал сумму, за которую подерется с Федором Емельяненко.

«Поединок против Федора Емельяненко? Нет, я завязал с выставочными боями. Только за большие деньги. Если нет, то какой смысл? За реально большие деньги – может быть. Если нет, то и смысла не вижу. Хотя бы $10 млн», – заявил экс-абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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