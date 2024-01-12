Взвешивание перед UFC Fight Night 234: Анкалаев – Уокер, Орловский – Кортес-Акоста
В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 234. В главном событии турнира состоится бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.
Результаты взвешивания:
- Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
- Манел Капе – Матеус Николау;
- Джим Миллер – Габриэль Бенитес;
- Рики Симон – Марио Баутиста;
- Филипп Хоуз – Брунно Феррейра;
- Андрей Орловский – Валдо Кортес-Акоста.
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