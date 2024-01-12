Взвешивание перед UFC Fight Night 234: Анкалаев – Уокер, Орловский – Кортес-Акоста

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 234. В главном событии турнира состоится бой в полутяжелом весе между и .

Результаты взвешивания:

Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;

Манел Капе – Матеус Николау;

Джим Миллер – Габриэль Бенитес;

Рики Симон – Марио Баутиста;

Филипп Хоуз – Брунно Феррейра;

Андрей Орловский – Валдо Кортес-Акоста.

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