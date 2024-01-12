Взвешивание перед UFC Fight Night 234: Анкалаев – Уокер, Орловский – Кортес-Акоста

Теги UFC MMA Андрей Орловский Джим Миллер Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе, штат Невада, проходит церемония взвешивания перед UFC Fight Night 234. В главном событии турнира состоится бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

Результаты взвешивания:

  • Магомед Анкалаев – Джонни Уокер;
  • Манел Капе – Матеус Николау;
  • Джим Миллер – Габриэль Бенитес;
  • Рики Симон – Марио Баутиста;
  • Филипп Хоуз – Брунно Феррейра;
  • Андрей Орловский – Валдо Кортес-Акоста.

Борец с вирусными нокаутами в шаге от пояса UFC. Новый чемпион из России?

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий