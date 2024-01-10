Хабиб удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов удостоен премии имени премьер-министра ОАЭ.

Награда была учреждена в 2009 году и вручается деятелям, внесшим значительный вклад в спорт в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​во всем мире.

Она названа в честь премьер-министра страны Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, занимающего должность с января-2006.

Нурмагомедов – бывший чемпион UFC в легком весе. В октябре-2020 он объявил о завершении профессиональной карьеры. На его счету 29 побед и ни одного поражения в ММА.

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1 комментарий
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После таких заслуг , они могут ему и гражданство дать , что мало кому дают ))
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