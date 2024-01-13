Нурбек Карабала про Рахмонова: «Он растет от боя к бою, как Хабиб»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент промоушна Naiza FC Нурбек Карабала сравнил путь в UFC казахстанского бойца Шавката Рахмонова и россиянина Хабиба Нурмагомедова:

«В 2022 году ходили разговоры, что Шавкату сразу бой за титул дадут, но нет — это же жизнь тоже. Вспомни Хабиба Нурмагомедова. В 2012 году, когда он первый раз дрался. Вспомни его апперкоты, оверхэнды, удары его. Если оценивать это как пристрелку оружия, то разлет был очень большой, а кучность — маленькая. Позже, последние три года, мы уже увидели, что Хабиб стал высококлассным. Конора Макгрегора с апперкота или боковым в нокдаун отправил. И Шавкат то же самое — от боя к бою растет. И ему нужны были эти бои, нужны были проверочные бои. Последний бой он выиграл с травмой, и это говорит о его разносторонности»

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