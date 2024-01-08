Хабиб – Кевину де Брюйне: «Потрясающее возвращение»

Хабиб Нурмагомедов поздравил Кевина де Брюйне с первым матчем после травмы.

«Потрясающее возвращение Кевина де Брюйне», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что де Брюйне 7 января провел первый матч за шесть месяцев: «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 5:0. На счету Кевина голевая передача. В последний раз он играл 11 августа против «Бернли».

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