Хабиб – Кевину де Брюйне: «Потрясающее возвращение»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии UFC Бернли Хаддерсфилд MMA Кевин де Брюйне Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов поздравил Кевина де Брюйне с первым матчем после травмы.

«Потрясающее возвращение Кевина де Брюйне», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что де Брюйне 7 января провел первый матч за шесть месяцев: «Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в 1/32 финала Кубка Англии со счетом 5:0. На счету Кевина голевая передача. В последний раз он играл 11 августа против «Бернли».

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4 комментария
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Ответ Buharoid
Опять кутаб примазывается к великим спортсменам. То с Джоковичем сфоткается, то с Роналду, то за Сити поглорит.
на что обижен?
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Интересно, КДБ знает о существовании этого хачапура?
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Ответ Buharoid
Опять кутаб примазывается к великим спортсменам. То с Джоковичем сфоткается, то с Роналду, то за Сити поглорит.
Сам ты кутаб,чучмек
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