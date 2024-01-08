Хабиб выложил фото со встречи с воспитанниками «Краснодара»: «Больше всего внимания нужно детям»

Хабиб Нурмагомедов встретился с воспитанниками академии «Краснодара».

«Самые интересные и искренние встречи бывают с детьми. Больше всех внимание нужно детям, не упускайте их», – подписал пост в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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