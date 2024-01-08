Хабиб выложил фото со встречи с воспитанниками «Краснодара»: «Больше всего внимания нужно детям»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Академия ФК Краснодар Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов встретился с воспитанниками академии «Краснодара».

«Самые интересные и искренние встречи бывают с детьми. Больше всех внимание нужно детям, не упускайте их», – подписал пост в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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13 комментариев
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Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд.
Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы.
А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет.
Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле.
А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
+20
-7
+13
Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
В целом твой посыл понятен и справедлив. Только давайте не забывать - во всех странах Африки живет почти 1,5 млрд. человек, в 10 раз больше, чем в России.
Мы немножко обманываем себя территорией нашей страны. Людей у нас не так уж и много. А крупных городов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, даже меньше, чем в Германии или Франции, например (тут речь не о количестве жителей, а о том, что в Европе каждая деревня может иметь стадион, автобус, тренера).
+8
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+8
Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
многие африканцы в европе школу проходят) и мноиге из них переписаны
+7
-2
+5
Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
В африках, чили и прочих колумбиях в футбол без спец.условий можно играть круглый год, а не три месяца в году.
+3
0
+3
Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
Правда как есть
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Нынешним детям ремня надо и на поля картофельные отправить
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Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
Ну не дано русским в футбол играть, что тут еще сказать…
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0
0
Ответ Руслан Ганбаров
Вот не понимаю я эти лозунги в стиле : главное академию как в Германии!!! Или платите тренерам как в Голландии!! Итд. Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы. А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет. Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле. А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
Наверное потому, что у нас 6 месяцев зима и это не наш вид спорта?!
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Ответ Sergey Smolensky
Этот ваххабит точно детей научит) Как правильно делать дуа и с братками отдыхать
в Судный День я буду свидетелем, что до тебя дошло послание)
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