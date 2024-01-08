Хабиб выложил фото со встречи с воспитанниками «Краснодара»: «Больше всего внимания нужно детям»
Хабиб Нурмагомедов встретился с воспитанниками академии «Краснодара».
«Самые интересные и искренние встречи бывают с детьми. Больше всех внимание нужно детям, не упускайте их», – подписал пост в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб посетил матч «Краснодар» – ЦСКА. Он выложил фото с Галицким и Ивичем
Вот в африках, Чили и прочих Колумбиях, дети чуть ли не босиком играют. Коррупция тоже на солидном уровне. Однако, у них появляются свои ЭтоО, санчесы и Джеймсы Родригесы.
А у нас, откровенно говоря, даже близко такого уровня нет.
Да и сам Хабиб тренировался в спартанских условиях что позволило ему стать лучшим в своем деле.
А кто слёзно умоляет (особено депутаты) про ДАЙТЕ ДЕТИШКАМ ПОИГРАТЬ😭😭, как правило и ждут распила монеты
Мы немножко обманываем себя территорией нашей страны. Людей у нас не так уж и много. А крупных городов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, даже меньше, чем в Германии или Франции, например (тут речь не о количестве жителей, а о том, что в Европе каждая деревня может иметь стадион, автобус, тренера).