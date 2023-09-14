Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли могут стать такими же звездами, как Хабиб и Конор»

Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли станут звездами UFC.

«С нетерпением жду поединок между и . Это будет настоящим подарком, если О’Мэлли все еще будет чемпионом. Я думаю, что эти парни могут стать такими же звездами, как и .

Правда, О’Мэлли воспитаннее Конора – он не будет приплетать религию, страну и семью. Он до такого не опустится», – сказал тренер .

Тренер Хабиба – о Коноре: «Мы знали, что он будет задевать семью и религию. Он мерзавец»

Хабиб объяснил, почему не реагировал на трэшток Конора: «Если человек тупой, то что с этим сделаешь?»

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