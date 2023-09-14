Хавьер Мендес: «Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли могут стать такими же звездами, как Хабиб и Конор»
Хавьер Мендес считает, что Умар Нурмагомедов и Шон О’Мэлли станут звездами UFC.
«С нетерпением жду поединок между Умаром и Шоном. Это будет настоящим подарком, если О’Мэлли все еще будет чемпионом. Я думаю, что эти парни могут стать такими же звездами, как Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.
Правда, О’Мэлли воспитаннее Конора – он не будет приплетать религию, страну и семью. Он до такого не опустится», – сказал тренер Хавьер Мендес.
Тренер Хабиба – о Коноре: «Мы знали, что он будет задевать семью и религию. Он мерзавец»
Хабиб объяснил, почему не реагировал на трэшток Конора: «Если человек тупой, то что с этим сделаешь?»
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