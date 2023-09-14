Тренер Хабиба – о Коноре: «Мы знали, что он будет задевать семью и религию. Он мерзавец»

Тренер Хабиба заявил, что готовил Нурмагомедова к трэштоку от Конора Макгрегора.

« должен игнорировать слова Конора. Мы готовились к этому с того дня, как бой между и Макгрегором был официально анонсирован. Я каждый день говорил ему, что будет задевать твою семью, религию и страну.

Мы обсуждали это на протяжении месяцев, и, конечно, Конор сделал то, что сделал бы любой мерзавец – он говорил о вещах, о которых говорить не следует. Упоминание страны или религии – все это должно быть запрещено. Это соревнование, а не вопрос жизни и смерти», – заявил тренер .

За что мы полюбили Конора Макгрегора и насколько он был силен на самом деле?

Хабиб объяснил, почему не реагировал на трэшток Конора: «Если человек тупой, то что с этим сделаешь?»

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