Арум – о возрасте Бетербиева: «Это как машина: если вы не используете ее очень часто, то она прослужит дольше»
Боб Арум не считает проблемой возраст Артура Бетербиева.
«Возраст не является важным фактором для Артура Бетербиева. Если вам 39 лет и у вас было 40-50 боев, то возраст важен. Но когда у вас за плечами лишь 19 поединков, то у вас тело молодого парня.
Вы видели, как Джордж Форман бился после 45 лет, потому что у него был 10-летний перерыв, когда он вообще не дрался. Это как машина: если вы не используете ее очень часто, то она прослужит дольше», – заявил промоутер Боб Арум.
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