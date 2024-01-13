Арум – о возрасте Бетербиева: «Это как машина: если вы не используете ее очень часто, то она прослужит дольше»

Теги Боб Арум Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Боб Арум не считает проблемой возраст Артура Бетербиева.

«Возраст не является важным фактором для Артура Бетербиева. Если вам 39 лет и у вас было 40-50 боев, то возраст важен. Но когда у вас за плечами лишь 19 поединков, то у вас тело молодого парня.

Вы видели, как Джордж Форман бился после 45 лет, потому что у него был 10-летний перерыв, когда он вообще не дрался. Это как машина: если вы не используете ее очень часто, то она прослужит дольше», – заявил промоутер Боб Арум.

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