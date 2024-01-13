Тренер Оливейры: «Ясно, что Махачев не хочет снова драться с Оливейрой. Но бежать некуда, ему предстоит бой с претендентом»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Тренер Чарльза Оливейры уверен, что Ислам Махачев не хочет драться с бразильцем.

«Я думаю, ясно, что Ислам Махачев не хочет снова драться с Чарльзом Оливейрой. Он хочет выйти из этого противостояния любым возможным способом. Это совершенно очевидно.

Думаю, что победитель боя Оливейра – Царукян подерется с Махачевым. Больше вариантов нет. Бежать некуда», – заявил Диего Лима.

Напомним, что поединок Армана Царукяна и Оливейры состоится 14 апреля на турнире UFC 300.

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4 комментария
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бежать 🤣🤡🤡🤡
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Да прям Ислам не знает куда деться от парня , которого вырубил во втором раунде абсолютно доминируя весь бой 🗿
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Для Оливейры тревожно, что он именно в стойке выглядел на порядок хуже Махачева. В борьбе тоже похуже, но не настолько.
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