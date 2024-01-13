Тренер Оливейры: «Ясно, что Махачев не хочет снова драться с Оливейрой. Но бежать некуда, ему предстоит бой с претендентом»

Тренер Чарльза Оливейры уверен, что Ислам Махачев не хочет драться с бразильцем.

«Я думаю, ясно, что Ислам Махачев не хочет снова драться с Чарльзом Оливейрой. Он хочет выйти из этого противостояния любым возможным способом. Это совершенно очевидно.

Думаю, что победитель боя Оливейра – Царукян подерется с Махачевым. Больше вариантов нет. Бежать некуда», – заявил Диего Лима.

Напомним, что поединок Армана Царукяна и Оливейры состоится 14 апреля на турнире UFC 300.

Так с кем подерется Махачев? Второй пояс UFC – мимо?

Махачев подерется с победителем боя Оливейра – Царукян летом-2024 (Дана Уайт)