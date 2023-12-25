Коди Гарбрандт: «Победа над Фигейредо вернет меня в титульную гонку»
Коди Гарбрандт верит, что получит титульный шанс за победу над Фигейредо.
«Нет, меня не интересует поединок с Домиником Крузом. Дейвисон Фигерейдо поднялся в легчайший вес и выиграл у Роба Фонта – если я нокаутирую Фигейредо, то вернусь в титульную гонку. Это я и собираюсь сделать.
Не хочу занимать второе место. В этом виде спорта я хочу быть первым. Уверен, что этот поединок вернет меня на вершину», – сказал экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт.
Гарбрандт хочет подраться с Фигейредо: «Провести бой на UFC 300 было бы невероятно»
Дейвисон Фигейредо: «Я заслуживаю чемпионский бой в легком весе. Если я повалю О’Мэлли, то ему конец»
Круз хоть на 10 месте в рейтинге находится, а Коди вообще там нет.
Не вижу смысла в этом бою для Фигейредо. Он только недавно побил рейтингового Фонта, занимает 8 место в рейтинге, зачем ему сейчас Коди, который вне рейтингов даже? Победа над ним не приблизит его к титульнику, он будет драться против тех, кто выше него в рейтинге.
А вот на ЮФС 300 глянул бой Коди с Домиником Крузом, вот это было бы эпично. Такая ностальгия, уверен, что парни показали бы красоту в бою.
Да и не нужно Коди драться против тех, кто может его в нокаут отправить, в последнем бою опять в размер пошёл 🤦♂
Благо Келлехер мешок, и Коди ему сильнее попал, а так Коди опять мог в нокаут улететь.
Но бой против Круза, это прямо мечта. Первый бой до сих пор в памяти.