Коди Гарбрандт: «Победа над Фигейредо вернет меня в титульную гонку»

Коди Гарбрандт верит, что получит титульный шанс за победу над Фигейредо.

«Нет, меня не интересует поединок с . Дейвисон Фигерейдо поднялся в легчайший вес и выиграл у – если я нокаутирую , то вернусь в титульную гонку. Это я и собираюсь сделать.

Не хочу занимать второе место. В этом виде спорта я хочу быть первым. Уверен, что этот поединок вернет меня на вершину», – сказал экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт.

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