Коди Гарбрандт: «Победа над Фигейредо вернет меня в титульную гонку»

Теги UFC MMA Доминик Круз Коди Гарбрандт Дейвисон Фигейредо Бокс/MMA/UFC

Коди Гарбрандт верит, что получит титульный шанс за победу над Фигейредо.

«Нет, меня не интересует поединок с Домиником Крузом. Дейвисон Фигерейдо поднялся в легчайший вес и выиграл у Роба Фонта – если я нокаутирую Фигейредо, то вернусь в титульную гонку. Это я и собираюсь сделать.

Не хочу занимать второе место. В этом виде спорта я хочу быть первым. Уверен, что этот поединок вернет меня на вершину», – сказал экс-чемпион UFC Коди Гарбрандт.

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3 комментария
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коди совсем с ума сошел? какая титульная гонка? фигейредо может закончить твою карьеру.Попинывай мешков вне топ 15 и зарабатывай на жизнь.Нет,все о какой-то титульной гонке грезит...
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Ну главное, чтобы челюсть опять не подвела, а то уже лет пять пытается в гонку ворваться
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очень жаль, что Коди отказывается от боя с Крузом, Коди не мешало бы сначала вернуться в рейтинг хотя бы, какой ему титульник. Почему поражения не учат этих парней хоть какой-либо скромности, Тони-стайл какой-то. Выиграл двух мешков и опять себя почувствовал героем что ли, притом что нравится Коди и всегда за него болею.

Круз хоть на 10 месте в рейтинге находится, а Коди вообще там нет.

Не вижу смысла в этом бою для Фигейредо. Он только недавно побил рейтингового Фонта, занимает 8 место в рейтинге, зачем ему сейчас Коди, который вне рейтингов даже? Победа над ним не приблизит его к титульнику, он будет драться против тех, кто выше него в рейтинге.

А вот на ЮФС 300 глянул бой Коди с Домиником Крузом, вот это было бы эпично. Такая ностальгия, уверен, что парни показали бы красоту в бою.
Да и не нужно Коди драться против тех, кто может его в нокаут отправить, в последнем бою опять в размер пошёл 🤦‍♂
Благо Келлехер мешок, и Коди ему сильнее попал, а так Коди опять мог в нокаут улететь.
Но бой против Круза, это прямо мечта. Первый бой до сих пор в памяти.
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