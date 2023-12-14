Дана Уайт обещает звездный состав на UFC 300: «Люди подумают: «И это первый бой прелимов?»
Дана Уайт пообещал организовать много больших боев на турнире UFC 300.
«Люди подумают: «Вот дерьмо, и это первый бой прелимов? Безумие, эти двое не должны открывать прелимы». Вот насколько хорошим будет 300-й турнир», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что турнир UFC 300 пройдет в апреле 2024 года. Дата и место проведения турнира пока не объявлены.
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