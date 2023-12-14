Дана Уайт обещает звездный состав на UFC 300: «Люди подумают: «И это первый бой прелимов?»

Теги UFC Дана Уайт MMA UFC 300 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт пообещал организовать много больших боев на турнире UFC 300.

«Люди подумают: «Вот дерьмо, и это первый бой прелимов? Безумие, эти двое не должны открывать прелимы». Вот насколько хорошим будет 300-й турнир», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, что турнир UFC 300 пройдет в апреле 2024 года. Дата и место проведения турнира пока не объявлены.

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8 комментариев
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Уайт задумал что-то интересное. Уже не первый раз пиарят этот ивент.
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Надеюсь будет хотя бы один тракторист
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Никто не удивится если Джим Миллер будет прелимы открывать
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Походу соберёт всех, тем более все хотят попасть на 300
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Ну очевидно что Конор в мейне
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На деле будет пшик без запаха
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Конор -Чендлер уже неинтересно, Ченд слишком пробит.
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Ответ Андрей Макаров
Ну очевидно что Конор в мейне
Ивент должен быть весной, Конор раньше лета вроде не должен драться
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