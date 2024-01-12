Александр Шаблий: «Гейджи – непростой, но удобный для Махачева соперник»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Александр Шаблий Махачев – Гейджи Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий дал прогноз на возможный бой Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

«Исламу будет с ним нелегко, но я считаю, что он победит. Это уже изученный для них соперник. Кардинально в его технике ничего не изменилось, но он усовершенствовал свои навыки.

Он не стал лучше бороться и использовать граунд-энд-паунд, но прибавил в работе в стойке, стал более сосредоточенным. Думаю, это будет непростой, но удобный для Ислама соперник, вижу у него преимущество в соотношении 60 на 40.

Но не как соотечественник и человек, который знает его, а потому что борьба и грэпплинг у Ислама на другом уровне. Мне кажется, он будет доминировать именно в борьбе.

Потенциально нас будет ждать более интересное противостояние, если Арман Царукян победит Чарльза Оливейру, а Гейджи проиграет Исламу. Реванш будет очень интересным», – сказал боец Bellator Александр Шаблий.

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