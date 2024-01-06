Майкл Биспинг: «Махачев против Гейджи – это бой, который должен состояться. Джастин заслужил титульный шанс»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Майкл Биспинг назвал имя идеального соперника для Ислама Махачева.

«Гейджи против Ислама – это поединок, который должен состояться. Джастин занимает второе место в рейтинге легковесов. На первом месте находится Чарльз Оливейра, который должен был провести реванш с Махачевым, но снялся с боя из-за рассечения.

Кто не успел, тот опоздал, правильно? Пусть Чарльз подерется с кем-нибудь другим. А Гейджи точно заслужил титульный шанс. Давайте сделаем это», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

Гейджи – Махачеву: «Посмотрим, кто кому первым снесет голову»

Махачев ответил Гейджи: «Я могу не только снести тебе голову, будь осторожен 😉😴»

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3 комментария
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3й титульник? Ему до самой пенсии получать их после каждой череды поражения и победы?
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Если Оливейра хотя бы в партере может, то Гейджи абсолютно безнадёжен. Это самый неинтересный бой
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Чем заслужил? За что? Гейджи в ноль проиграл Хабибу, а Махачев это тот же Хабиб. Настучать по голове Чендлеру это не подвиг. А Порье красиво Конора ломал, он тоже заслужил, наверное?
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