Майкл Биспинг: «Махачев против Гейджи – это бой, который должен состояться. Джастин заслужил титульный шанс»

Майкл Биспинг назвал имя идеального соперника для Ислама Махачева.

«Гейджи против – это поединок, который должен состояться. Джастин занимает второе место в рейтинге легковесов. На первом месте находится , который должен был провести реванш с Махачевым, но снялся с боя из-за рассечения.

Кто не успел, тот опоздал, правильно? Пусть Чарльз подерется с кем-нибудь другим. А Гейджи точно заслужил титульный шанс. Давайте сделаем это», – сказал бывший чемпион UFC Майкл Биспинг.

Гейджи – Махачеву: «Посмотрим, кто кому первым снесет голову»

Махачев ответил Гейджи: «Я могу не только снести тебе голову, будь осторожен 😉😴»