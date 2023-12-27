Александр Шаблий: «Махачев – лучший боец года. Павловича тоже высоко бы поставил»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Ислам Махачев Арман Царукян Александр Шаблий Бокс/MMA/UFC

Александр Шаблий назвал лучшего бойца 2023 года среди россиян.

«У нас пояс есть у Ислама Махачева. В этом году он провел два поединка. Думаю, что в P4P – это боец номер один.

И несмотря на то, что Сергей Павлович проиграл, я бы его тоже высоко поставил. У него, по сути, был чемпионский бой в тяжелом весе. Серега был близок к самому важному титулу.

Арман Царукян тоже хорошо закончил год», – заявил боец Bellator Александр Шаблий.

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