Ринат Фахретдинов: «Гейджи может удивить Махачева. Он опасен нокаутирующим ударом – это его главное оружие»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Ринат Фахретдинов Махачев – Гейджи Бокс/MMA/UFC

Ринат Фахретдинов поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

Ранее Махачев подтвердил, что Гейджи станет его следующим соперником. Поединок может пройти 8 июня.

«Я бы не стал недооценивать Гейджи. С Хабибом был совсем другой бой. Сейчас нельзя говорить, что Ислам явно выиграет, потому что он сильнее. В бою может случиться всякое.

Возможно, Гейджи сможет удивить Ислама. Махачев почти всех уже победил в дивизионе, еще пару боев и ему не с кем будет драться. С Гейджи он не дрался, поэтому в любом случае будет интересно.

Он опасен прежде всего своим нокаутирующим ударом. Ни для кого не секрет, что это его главное оружие», – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Так с кем подерется Махачев? Двойное чемпионство UFC – мимо?

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»

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4 комментария
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Ответ Rollan Qerey
Жаль,Порье проиграл Гейджи. Уверен,он сможет пройти и цыгана цурукяна и хахачева. По очкам он уверенно вел а бою с Гейджи. Цыган,хахачева ,кстати победит я уверен. Новый чемп -это хорошо для дивизиона.
А ты эксперт видно 🤣 как ты сказал хахачев заодеялит гейджяна и цыгана вместе взятых
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Ответ Rollan Qerey
Жаль,Порье проиграл Гейджи. Уверен,он сможет пройти и цыгана цурукяна и хахачева. По очкам он уверенно вел а бою с Гейджи. Цыган,хахачева ,кстати победит я уверен. Новый чемп -это хорошо для дивизиона.
А ты эксперт видно 🤣 как ты сказал хахачев заодеялит гейджяна и цыгана вместе взятых
0
0
0
Ответ Rollan Qerey
Жаль,Порье проиграл Гейджи. Уверен,он сможет пройти и цыгана цурукяна и хахачева. По очкам он уверенно вел а бою с Гейджи. Цыган,хахачева ,кстати победит я уверен. Новый чемп -это хорошо для дивизиона.
Цыган Цурукян и дагестанский Хахачев.
Кто ты воин?
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