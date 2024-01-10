Ринат Фахретдинов: «Гейджи может удивить Махачева. Он опасен нокаутирующим ударом – это его главное оружие»

Ринат Фахретдинов поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Джастина Гейджи.

Ранее Махачев подтвердил, что Гейджи станет его следующим соперником. Поединок может пройти 8 июня.

«Я бы не стал недооценивать Гейджи. С Хабибом был совсем другой бой. Сейчас нельзя говорить, что явно выиграет, потому что он сильнее. В бою может случиться всякое.

Возможно, Гейджи сможет удивить Ислама. Махачев почти всех уже победил в дивизионе, еще пару боев и ему не с кем будет драться. С Гейджи он не дрался, поэтому в любом случае будет интересно.

Он опасен прежде всего своим нокаутирующим ударом. Ни для кого не секрет, что это его главное оружие», – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов.

Так с кем подерется Махачев? Двойное чемпионство UFC – мимо?

Ислам Махачев: «Царукян, Порье, Гейджи, Оливейра – все они хороши. Но никто из них не получит пояс»