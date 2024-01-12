Морено и Ройвал проведут реванш в главном событии турнира UFC в Мексике

Теги наилегчайший вес UFC MMA UFC Fight Night Брэндон Морено Брэндон Ройвал Бокс/MMA/UFC

В ночь на 25 февраля в Мексике состоится турнир UFC Fight Night.

В главном событии пройдет реванш между представителями наилегчайшего веса Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом.

Первая встреча бойцов состоялась в ноябре-2020 и завершилась победой Морено техническим нокаутом.

Морено (21-7-2) в последний раз дрался в июле, когда потерял чемпионский пояс в поединке с Алешандре Пантожей.

Ройвал (15-7) в декабре уступил Пантоже единогласным решением судей.

Мокаев вызвал Морено: «Слышал, тебе нужен соперник на 25 февраля. Давай сделаем это!»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А этом весе после ухода Фигередо осталось три человека?)
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий