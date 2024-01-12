Морено и Ройвал проведут реванш в главном событии турнира UFC в Мексике

В ночь на 25 февраля в Мексике состоится турнир .

В главном событии пройдет реванш между представителями наилегчайшего веса и Брэндоном Ройвалом.

Первая встреча бойцов состоялась в ноябре-2020 и завершилась победой Морено техническим нокаутом.

Морено (21-7-2) в последний раз дрался в июле, когда потерял чемпионский пояс в поединке с Алешандре Пантожей.

Ройвал (15-7) в декабре уступил Пантоже единогласным решением судей.

Мокаев вызвал Морено: «Слышал, тебе нужен соперник на 25 февраля. Давай сделаем это!»