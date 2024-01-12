Морено и Ройвал проведут реванш в главном событии турнира UFC в Мексике
В ночь на 25 февраля в Мексике состоится турнир UFC Fight Night.
В главном событии пройдет реванш между представителями наилегчайшего веса Брэндоном Морено и Брэндоном Ройвалом.
Первая встреча бойцов состоялась в ноябре-2020 и завершилась победой Морено техническим нокаутом.
Морено (21-7-2) в последний раз дрался в июле, когда потерял чемпионский пояс в поединке с Алешандре Пантожей.
Ройвал (15-7) в декабре уступил Пантоже единогласным решением судей.
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