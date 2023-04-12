Морено проведет защиту титула против Пантожи (ESPN)

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено подерется на UFC 290.

Соперником Морено станет Алешандре Пантожа. Об этом сообщает ESPN.

Турнир UFC 290 состоится 8 июля в Лас-Вегасе, штат Невада. В январе Морено победил Дейвисона Фигейредо техническим нокаутом в третьем раунде. Пантожа идет на серии из трех побед.

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