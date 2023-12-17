Алешандре Пантожа разгромил Брэндона Ройвала и защитил титул в наилегчайшем весе UFC

Теги UFC MMA Алешандре Пантожа UFC 296 Брэндон Ройвал Бокс/MMA/UFC

На UFC 296 в Лас-Вегасе в главном событии турнира прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.

Пантожа разгромил соперника единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46) и защитил пояс.

Для Пантожи это первая защита титула после победы над Брэндоном Морено в июле-2023 и завоевания пояса. Ройвал шел на серии из трех побед.

UFC 296: Эдвардс против Ковингтона, Рахмонов против Томпсона

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8 комментариев
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Ройвал вообще бороться не умеет походу, 15 минут контроля от Пантожи, тем более Ройвал является топовым джитсером
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Потенциальный соперник Мокаева
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спорт как всегда отстаёт...там болтуну рот закрыли
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Хуже боя не видел, два инвалида как будто. Один в стойке ничего не умеет, другой в партере. Надеюсь, что Дана Уайт этот вес уберёт из ЮФС, давно пора.
Согласен. Очень скучно было.
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Хуже боя не видел, два инвалида как будто. Один в стойке ничего не умеет, другой в партере. Надеюсь, что Дана Уайт этот вес уберёт из ЮФС, давно пора.
А нет, воо увидел, Леон Колби
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Ответ Isa Babaev
Потенциальный соперник Мокаева
Ты реально думаешь мокаев может с ними чтото сделать?
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Ответ pasha_t
Ты реально думаешь мокаев может с ними чтото сделать?
А что в нём особенного???
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