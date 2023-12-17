Алешандре Пантожа разгромил Брэндона Ройвала и защитил титул в наилегчайшем весе UFC

На UFC 296 в Лас-Вегасе в главном событии турнира прошел титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Брэндоном Ройвалом.

Пантожа разгромил соперника единогласным решением судей (50-45, 50-45, 49-46) и защитил пояс.

Для Пантожи это первая защита титула после победы над Брэндоном Морено в июле-2023 и завоевания пояса. Ройвал шел на серии из трех побед.

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